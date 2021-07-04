Верховный суд Бразилии одобрил начало расследования против президента Жаира Болсонару из-за закупки вакцины

Как сообщает портал G1, в процессе переговоров цена одной дозы индийского препарата Covaxin выросла почти в 12 раз по сравнению с заявленной производителем. Судья Роза Вебер сказала, что власти пока пытаются понять, было ли в действиях Болсонару нарушение закона