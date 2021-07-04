Верховный суд Бразилии одобрил начало расследования против президента Жаира Болсонару из-за закупки вакцины

Как сообщает портал G1, в процессе переговоров цена одной дозы индийского препарата Covaxin выросла почти в 12 раз по сравнению с заявленной производителем. Судья Роза Вебер сказала, что власти пока пытаются понять, было ли в действиях Болсонару нарушение закона
2021-07-04T05:20:33+03:00
2021-07-04T05:22:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:20, 04 июля 2021
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