Агентство Bloomberg утверждает, что кибератака хакеров, связанных с Россией, затронула уже больше тысячи компаний

В Швеции накануне не открылись почти 800 магазинов, нанесен ущерб бизнес-структурам в Великобритании, ЮАР, Канаде, Аргентине, Мексике и Испании. О выявлении кибератаки стало известно вчера. Как передает агентство Рейтер, президент США Джо Байден сказал, что в Белом доме не уверены, что за распространением вирусом-вымогателей стоит Россия, но если это подтвердится, то Вашингтон примет ответные меры.