Агентство Bloomberg утверждает, что кибератака хакеров, связанных с Россией, затронула уже больше тысячи компаний

В Швеции накануне не открылись почти 800 магазинов, нанесен ущерб бизнес-структурам в Великобритании, ЮАР, Канаде, Аргентине, Мексике и Испании. О выявлении кибератаки стало известно вчера. Как передает агентство Рейтер, президент США Джо Байден сказал, что в Белом доме не уверены, что за распространением вирусом-вымогателей стоит Россия, но если это подтвердится, то Вашингтон примет ответные меры.
2021-07-04T05:18:23+03:00
2021-07-04T05:19:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:18, 04 июля 2021
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