Украина проиграла Англии в четвертьфинале ЧЕ по футболу со счетом 0:4

Капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко объяснил крупное поражением тем, что команду надломил быстрый гол, забитый через несколько минут после начала встречи. Он пожелал удачи англичанам. В полуфинале сборная Англии сыграет в Лондоне с командой Дании, которая накануне обыграла Чехию 2:1.
2021-07-04T04:33:03+03:00
2021-07-04T04:33:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:33, 04 июля 2021
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