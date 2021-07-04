Украина проиграла Англии в четвертьфинале ЧЕ по футболу со счетом 0:4

Капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко объяснил крупное поражением тем, что команду надломил быстрый гол, забитый через несколько минут после начала встречи. Он пожелал удачи англичанам. В полуфинале сборная Англии сыграет в Лондоне с командой Дании, которая накануне обыграла Чехию 2:1.