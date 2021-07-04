Японское агентство «Киодо» узнало, что на Олимпиаде в Токио около 40% соревнований могут пройти без зрителей

Организаторы рассматривают возможность сократить лимит заполняемости стадионов с 10 тысяч до 5 тысяч человек. В таком случае все мероприятия, на которые было продано более 5 тыс. билетов, а также те, что запланированы на время после 21:00, пройдут без зрителей. Это коснется матчей по футболу, бейсболу, баскетболу, соревнований по легкой атлетике, а также церемоний открытия и закрытия Олимпиады. Ужесточение лимита связано с новой волной пандемии.