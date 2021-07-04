Участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину накануне вечером вновь арестовали на 15 суток

Дорогомиловский районный суд Москвы признал ее виновной в неповиновении полиции, сообщает издание «Медиазона» со ссылкой на проект «Апология протеста». В административном протоколе сказано, что Никульшина якобы материлась в общественном месте и отказалась ехать в отделение в полиции. Она была задержана 2 июля, спустя день после того, как вышла из спецприемника, где находилась под арестом в течение 15 суток. В первый раз активистку арестовали из-за данных о том, что Никульшина якобы собиралась сорвать мероприятия чемпионата Европы по футболу в Петербурге.
2021-07-04T04:28:13+03:00
2021-07-04T04:28:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2865360-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:28, 04 июля 2021
Загрузка комментариев...