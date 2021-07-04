В партии «Яблоко» сообщили, что арестованный Андрей Пивоваров внесен в ее список на выборах в Госдуму

Заместитель председателя Иван Большаков сказал изданию «Открытые медиа», что это гуманитарный шаг в поддержку политзаключенного. По его словам, Пивоварова предположительно, выдвинут по региональному списку партии в Краснодаре. Бывший директор ликвидированного движения «Открытая Россия» обвиняется в участии в деятельности нежелательной организации.