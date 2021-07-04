Капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко поздравил сборную Англии с победой и пожелал удачи

Поражение со счетом 0:4 он объяснил тем, что команду надломил быстрый гол на 4-ой минуте. В эфире украинского телеканала «Футбол 1» Ярмоленко добавил, что считает достижением попадание сборной в четвертьфинал чемпионата Европы. Президент Украины Владимир Зеленский написал в «Фейсбуке», что команда показала лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды и Португалия. В полуфинале сборная Англии сыграет в Лондоне с командой Дании, которая накануне обыграла Чехию 2:1.