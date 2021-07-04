В Японии более 250 человек провели ночь в скоростных поездах, которые были остановлены из-за сильных ливней

Как передает телеканал NHK, движение было прервано на самой загруженной в стране железнодорожной линии, которая соединяет Токио с крупными городами Нагоя, Осака и Киото. В центральных и восточных регионах Японии несколько дней идут сильные дожди. В отдельных районах за двое суток выпало от 400 до 600 мм осадков