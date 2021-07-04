В Японии более 250 человек провели ночь в скоростных поездах, которые были остановлены из-за сильных ливней

Как передает телеканал NHK, движение было прервано на самой загруженной в стране железнодорожной линии, которая соединяет Токио с крупными городами Нагоя, Осака и Киото. В центральных и восточных регионах Японии несколько дней идут сильные дожди. В отдельных районах за двое суток выпало от 400 до 600 мм осадков
2021-07-04T03:16:07+03:00
2021-07-04T03:16:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:16, 04 июля 2021
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