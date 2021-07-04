На западе Канады из-за аномальной жары бушуют почти 140 лесных пожаров

Как передает телеканал Си-ти-ви, огонь почти полностью уничтожил небольшой населённый пункт Луттон, который успели покинуть около тысячи жителей. Ранее на этой неделе там был зафиксирован абсолютный температурный рекорд в истории Канады — 49,6 градуса.
2021-07-04T03:15:43+03:00
2021-07-04T03:15:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2865352-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:15, 04 июля 2021
Загрузка комментариев...