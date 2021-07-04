На западе Канады из-за аномальной жары бушуют почти 140 лесных пожаров

Как передает телеканал Си-ти-ви, огонь почти полностью уничтожил небольшой населённый пункт Луттон, который успели покинуть около тысячи жителей. Ранее на этой неделе там был зафиксирован абсолютный температурный рекорд в истории Канады — 49,6 градуса.