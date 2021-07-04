Перечень сформировали накануне на съезде партии. В общефедеральную часть списка также вошли депутат Мосгордумы Елена Шувалова, предприниматель Дмитрий Потапенко и член президентского совета по правам человека Иван Засурский, передает ТАСС.
Журналист Максим Шевченко возглавил список Российской партии социальной справедливости на выборах в Госдуму
Перечень сформировали накануне на съезде партии. В общефедеральную часть списка также вошли депутат Мосгордумы Елена Шувалова, предприниматель Дмитрий Потапенко и член президентского совета по правам человека Иван Засурский, передает ТАСС.