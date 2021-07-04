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03:14, 04 июля 2021

Доцент СПбГУ сообщила, что вуз не продлил с ней договор из-за акции в поддержку Алексея Навального

Софья Ямпольская накануне вечером написала в «Фейсбуке», что больше не является заведующей кафедрой семитологии и гебраистики. По ее словам, причина в штрафе за январскую акцию. Ямпольская добавила, что руководство Восточного факультета сделала все, чтобы ее отстоять. Ранее сотрудники московского метрополитена пожаловались на массовые увольнения из-за участия в протестах.


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