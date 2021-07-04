В Москве рядом с Кутузовским проспектом накануне вечером сгорел спорткар «Феррари»

Движение на улице Андрея Карлова было перекрыто, сообщили в департаменте транспорта. Как передает РЕН ТВ, владельцем машины оказался психолог-консультант. Он рассказал телеканалу, что на ходу загорелся двигатель. От «Феррари» осталась только груда металла
2021-07-04T02:06:11+03:00
2021-07-04T02:06:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 04 июля 2021
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