В Москве рядом с Кутузовским проспектом накануне вечером сгорел спорткар «Феррари»

Движение на улице Андрея Карлова было перекрыто, сообщили в департаменте транспорта. Как передает РЕН ТВ, владельцем машины оказался психолог-консультант. Он рассказал телеканалу, что на ходу загорелся двигатель. От «Феррари» осталась только груда металла