МВД Великобритании предложило ужесточить наказание для нелегальных мигрантов с шести месяцев тюрьмы до 4 лет

Согласно представленному законопроекту, контрабандистам, которые оказывают услуги по перевозке мигрантов, будет грозить вместо 14 лет заключения пожизненный срок. В первой половине этого года, по официальным данным, около 6 тысяч человек пытались достичь британского побережья через Ла-Манш на надувных лодках.
2021-07-04T02:05:47+03:00
2021-07-04T02:05:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 04 июля 2021
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