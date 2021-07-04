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02:05, 04 июля 2021

МВД Великобритании предложило ужесточить наказание для нелегальных мигрантов с шести месяцев тюрьмы до 4 лет

Согласно представленному законопроекту, контрабандистам, которые оказывают услуги по перевозке мигрантов, будет грозить вместо 14 лет заключения пожизненный срок. В первой половине этого года, по официальным данным, около 6 тысяч человек пытались достичь британского побережья через Ла-Манш на надувных лодках.


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