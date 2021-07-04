МВД Великобритании предложило ужесточить наказание для нелегальных мигрантов с шести месяцев тюрьмы до 4 лет

Согласно представленному законопроекту, контрабандистам, которые оказывают услуги по перевозке мигрантов, будет грозить вместо 14 лет заключения пожизненный срок. В первой половине этого года, по официальным данным, около 6 тысяч человек пытались достичь британского побережья через Ла-Манш на надувных лодках.