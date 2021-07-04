Двое детей погибли в Ростовской области в машине на жаре

Как сообщается на сайте Следственного комитета, девочки четырех и двух лет играли во дворе и залезли в припаркованный автомобиль. Мать детей стала их искать и обратилась в полицию. Их нашли мертвыми в машине. В прокуратуре полагают, что они не смогли выйти наружу. Как передает ТАСС, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
2021-07-04T02:05:06+03:00
2021-07-04T02:05:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 04 июля 2021
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