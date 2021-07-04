Двое детей погибли в Ростовской области в машине на жаре

Как сообщается на сайте Следственного комитета, девочки четырех и двух лет играли во дворе и залезли в припаркованный автомобиль. Мать детей стала их искать и обратилась в полицию. Их нашли мертвыми в машине. В прокуратуре полагают, что они не смогли выйти наружу. Как передает ТАСС, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.