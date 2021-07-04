Президент Украины нашел слова утешения для сборной по футболу, которая проиграла со счетом 0:4

Владимир Зеленский написал в «Фейсбуке», что грустно, больно, но не стыдно. По его словам, команда показала лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды и Португалия. Украинский лидер отметил, что боль пройдет, раны заживут и украинцы будут достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше.

Победила с разгромным счетом на стадионе в Риме команда Англии, которая в полуфинале чемпионата Европы сыграет со сборной Дании – она обыграла Чехию 2:1.