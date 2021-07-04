Кардинал из Италии предстанет перед судом в Ватикане по делу о покупке недвижимости в центре Лондона

Как сообщает Святой престол, Джованни Беччу подозревается в хищении средств от пожертвований и мошенничестве. На момент покупки дорогостоящей недвижимости он был заместителем государственного секретаря Ватикана по общим делам. В прошлом году он подал в отставку с должности префекта Конгрегации прославления святых.
2021-07-04T01:07:55+03:00
2021-07-04T01:07:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2865336-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:07, 04 июля 2021
Загрузка комментариев...