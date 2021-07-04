Кардинал из Италии предстанет перед судом в Ватикане по делу о покупке недвижимости в центре Лондона

Как сообщает Святой престол, Джованни Беччу подозревается в хищении средств от пожертвований и мошенничестве. На момент покупки дорогостоящей недвижимости он был заместителем государственного секретаря Ватикана по общим делам. В прошлом году он подал в отставку с должности префекта Конгрегации прославления святых.