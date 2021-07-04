Об этом сообщили ТАСС опрошенные агентством несколько врачей. Ранее власти Москвы неоднократно сообщали, что эта мутация коронавируса стала доминирующей и что именно с ней связана третья волна пандемии, более серьезная, чем прежние.
Индийский штамм коронавируса, по словам медиков, может проявляться в виде рвоты, болей в желудке и диареи
Об этом сообщили ТАСС опрошенные агентством несколько врачей. Ранее власти Москвы неоднократно сообщали, что эта мутация коронавируса стала доминирующей и что именно с ней связана третья волна пандемии, более серьезная, чем прежние.