Власти Таджикистана обязали вакцинироваться от коронавируса всех взрослых

Гражданам, прибывшим из-за рубежа, предписано провести в изоляции 10 дней, передает «Интерфакс» со ссылкой на республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер. Вакцинация началась в Таджикистане меньше недели назад. В настоящее время в стране используются вакцины AstraZeneca индийского производства и китайская CoronaVac.

