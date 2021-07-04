Москва сегодня простится с худруком цыганского театра «Ромэн» Николаем Сличенко

Артиста и режиссера не стало в пятницу на 87-м году жизни.

Сличенко был родом из цыганской семьи. Танцами и пением он увлекался с самого детства, и вскоре на его талант обратили внимание односельчане, которые посоветовали ему устроиться в «Ромэн», который является единственным в мире профессиональным цыганским театром. Туда Сличенко попал уже в 17 лет – сначала во вспомогательный состав, а затем – на главные роли в ведущих постановках. Вскоре он увлекается режиссурой и уже сам ставит спектакли, а с 1977 года становится художественным руководителем «Ромэна».

Сличенко становится не только известен своими постановками и ролями, в том числе и в кино, но и открывается как исполнитель цыганских песен и романсов. В 1981 году его – единственного из цыган – удостаивают звания «Народный артист СССР». В последнее время Сличенко тяжело болел, но о причинах смерти не сообщалось.

Церемония прощания со Сличенко начнется в театре «Ромэн» — ему артист посвятил 70 лет своей жизни. После гражданской панихиды состоится отпевание в храме Рождества Иоанна Предтечи. Похоронят же режиссера на Троекуровском кладбище.