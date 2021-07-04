В Соединенных штатах Америки празднуют национальный праздник – День Независимости

День Независимости или просто 4 июля в Соединенных штатах празднуют с 1776 года, когда представители 13 колоний Великобритании подписали Декларацию Независимости. Этот документ хранится в национальном архиве и в этот день знаменитые актеры торжественно зачитывают его для публики. По традиции, граждане вывешивают на своих домах государственные флаги. В полдень, в Вашингтоне пройдет военный парад. Торжественные мероприятия намечены и в других городах страны. Простые американцы отметят 4 июля встречами с родственниками и друзьями и традиционным барбекю в парках или своих домах. Вечером по всей стране представят шоу фейерверков В марте Президент Джо Байден обещал сделать 4 июля 2021 года Днем Независимости от коронавируса, однако пока ограничения в некоторых чатах сохраняются.

Как правило, в этот день, американцы съедают 150 миллионов хот-догов и 700 миллионов фунтов курятины.