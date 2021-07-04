Партия «Новые люди» основателя компании Faberlic Алексея Нечаева сегодня проведет предвыборный съезд

В прошлом сентябре ей удалось пройти в четыре региональных собрания, благодаря чему партия получила право идти на выборы в Госдуму без сбора подписей.

«Новые люди» были созданы в марте 2020 года в кратчайшие сроки, примерно в то же время появилось еще несколько политических проектов. Независимые СМИ писали, что это – часть стратегии Кремля в преддверии выборов в Госдуму. Новые, лояльные власти, партии призваны создавать иллюзию конкуренции, также их смысл в дроблении протестного электората, некоторые из них могут даже получить представительство в нижней палате парламента, считают эксперты. Близкий к администрации президента источник признанного иноагентом издания «Медуза»* утверждает, что каждая партия работает в своей нише, например «Новые люди» ориентированы на молодых людей – до 30 лет. Известно, что от партии в Госдуму планирует баллотироваться бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева, возглавившая регион, обойдя «единоросса». Предвыборной кампанией «Новых людей» некоторое время руководил близкий к администрации президента политтехнолог Евгений Минченко.

Представителей оппозиции на предстоящих выборах в Госдуму не будет –политиков, объявивших о желании баллотироваться, подвергаются уголовному преследованию, а соратникам Алексея Навального участвовать запрещает так называемый «закон против ФБК**» — Фонд признали экстремистским.

* Российские власти считают организацию иностранным агентом

** Власти признали организацию иноагентом и экстремистской организацией, деятельность организации запрещена на территории РФ