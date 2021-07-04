Сборная Украины не смогла пройти в полуфинал ЧЕ по футболу

В четверть-финале в Риме она пропустила от команды Англии четыре безответных мяча. Сборная Англии ни разу не проиграла на этом турнире, забив при этом в пяти матчах восемь мячей. Таким образом определились все полуфинальные пары турнира. 6 июля в Лондоне встретятся сборные Италии и Испании. А на следующий день сыграют команды Дании и Англии. Финал – 11 июля в Лондоне.