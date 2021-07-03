В странах Евросоюза с сегодняшнего дня запрещено торговать одноразовой пластиковой продукцией

Как сообщается на сайте DW, запрет касается одноразовых ложек, вилок, ножей, тарелок, соломинок для питья, ватных палочек и палочек для держания надувных шариков. Кроме того, под запрет попали одноразовые контейнеры для еды и напитков, изготовленных из пенопласта. Предприниматели теперь должны переходить на альтернативные виды сырья. Однако одноразовую продукцию, остающуюся на складах, разрешено распродать.