В странах Евросоюза с сегодняшнего дня запрещено торговать одноразовой пластиковой продукцией

Как сообщается на сайте DW, запрет касается одноразовых ложек, вилок, ножей, тарелок, соломинок для питья, ватных палочек и палочек для держания надувных шариков. Кроме того, под запрет попали одноразовые контейнеры для еды и напитков, изготовленных из пенопласта. Предприниматели теперь должны переходить на альтернативные виды сырья. Однако одноразовую продукцию, остающуюся на складах, разрешено распродать.
2021-07-03T23:04:55+03:00
2021-07-03T23:04:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 03 июля 2021
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