Выпускники одной из школ Петербурга получили аттестаты с ошибкой

Из-за этого они не могут подать документы в ВУЗ.

Аттестаты с неправильными куар-кодами, которые выдали сорока двум бывшим одиннадцатиклассникам в Калининском районе Петербурга, заменят на следующей неделе. Об этом порталу «Фонтанка-ру» сообщили в районной администрации. На вручении документов об окончании школы выпускники получили аттестаты, в которых куар-код учебного заведения не совпадает с его реальным номером. О неправильной маркировке узнали только после начала кампании по приёму документов в ВУЗы. Чиновники назвали случившееся технической ошибкой и уточнили, что эти коды для аттестатов устанавливает школьная администрация. В результате инцидента действующий документ получил только один выпускник этой школы.

Министерство просвещения ввело маркировку аттестатов куар-кодами в этом году, чтобы повысить защиту документов от подделок.