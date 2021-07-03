В Рязанской области погиб 10-летний мальчик

Как передает ТАСС, ребенок играл с друзьями и его засыпало песком, который использовался коммерческой организацией для дорожно-строительных работ на автотрассе Тула-Калуга-Рязань. Возбуждено уголовное дело. Расследования взято на контроль руководства следственного управления.