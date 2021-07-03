В Рязанской области погиб 10-летний мальчик

Как передает ТАСС, ребенок играл с друзьями и его засыпало песком, который использовался коммерческой организацией для дорожно-строительных работ на автотрассе Тула-Калуга-Рязань. Возбуждено уголовное дело. Расследования взято на контроль руководства следственного управления.
2021-07-03T23:03:34+03:00
2021-07-03T23:03:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 03 июля 2021
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