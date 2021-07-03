Известная журналистка погибла аварии на горном фуникулере в Кабардино-Балкарской республике

Наталья Мхоян работала в ставропольских СМИ и федеральных каналах, ее сюжеты пользовались популярностью. Женщина была лауреатом многих профессиональных наград. Именно она и находилась за рулем иномарки, которая сорвалась с фуникулера в ущелье Адыр-Су. Женщина погибла на месте. Устройство представляет из себя горизонтальную платформу, которая передвигается по рельсам и доставляет грузы в горы на 80 метров вверх. Люди при этом поднимаются по железной лестнице. При аварии платформа осталась нетронутой. Как сообщает РИА машина сорвалась с нее. Сейчас следователи пытаются понять причины трагедии. Они уже изъяли записи с камер наружного наблюдения. Назначена судебно-медицинская экспертиза тела погибшей. На месте трагедии работают сотрудники МЧС и горно-спасатели.

Глава города Ессентуки Александр Некристов в своем Инстаграме выразил соболезнование близким погибшей.