Власти Москвы решили поощрить компании, которые первыми привьют 60% сотрудников

Им дадут гранты в размере 100% НДФЛ, который был выплачен за предыдущие 12 месяцев. Кафе и реистораны получат грант на оплату коммунальных услуг. В мэрии рассчитывают, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19. Как сообщил Сергей Собянин, власти Москвы в ближайшие дни начнут рассылать результаты теста на коронавирус в СМС-сообщении, а также присылать ссылку на цифровой код.