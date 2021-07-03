В эти минуты в Риме в четверть-финальном матче ЧЕ по футболу встречаются сборные Англии и Украины

Игра только началась, счет пока не открыт. Полузащитник украинской сборной Александр Зинченко отметил, что команде придётся постараться. Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко высоко оценил работу тренера английской команды Гаррета Саутгейта. Шевченко также рассчитывает на то, что украинские игроки выйдут и покажут свой характер.

Ранее сборная Дании одержала победу над командой Чехии в матче ¼ финала чемпионата Европы. Игра, которая прошла в Баку, завершилась со счетом 2:1. Команда впервые с 1992 года вышла в полуфинал Евро. Тот турнир, проходивший в Швеции, команда выиграла. А на нынешнем уже гарантировала себе как минимум бронзовые медали.