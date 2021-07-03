Гостевой дом в Анапе, хозяйка которого обматерила постоялиц, которых приняла за лесбиянок, закрылся

Об этом изданию «Подъём» сообщила и.о. министра курортов и туризма Краснодарского края Мария Золотухина, подчеркнув, что ее ведомство — не полиция нравов. Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее назвала подобное отношение к постояльцам неприемлемым.