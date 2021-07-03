Гостевой дом в Анапе, хозяйка которого обматерила постоялиц, которых приняла за лесбиянок, закрылся

Об этом изданию «Подъём» сообщила и.о. министра курортов и туризма Краснодарского края Мария Золотухина, подчеркнув, что ее ведомство — не полиция нравов. Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее назвала подобное отношение к постояльцам неприемлемым.
2021-07-03T21:04:08+03:00
2021-07-03T21:04:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 03 июля 2021
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