Партия «Яблоко» выдвинула Андрея Пивоварова кандидатом в депутаты ГД в Краснодаре

Партия «Яблоко» выдвинула бывшего директора ликвидированной «Открытой России» Андрея Пивоварова кандидатом в депутаты ГД в Краснодаре. Об этом «МБХ медиа» сообщил зампред московского «Яблока» Кирилл Гончаров. В свою очередь, экс-координатор «Правозащиты Открытки» Татьяна Усманова рассказала, что «Яблоко» не стала включать Пивоварова в число своих кандидатов в депутаты ГД по московским одномандатным округам.