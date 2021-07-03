Партия «Яблоко» выдвинула Андрея Пивоварова кандидатом в депутаты ГД в Краснодаре

Партия «Яблоко» выдвинула бывшего директора ликвидированной «Открытой России» Андрея Пивоварова кандидатом в депутаты ГД в Краснодаре. Об этом «МБХ медиа» сообщил зампред московского «Яблока» Кирилл Гончаров. В свою очередь, экс-координатор «Правозащиты Открытки» Татьяна Усманова рассказала, что «Яблоко» не стала включать Пивоварова в число своих кандидатов в депутаты ГД по московским одномандатным округам.
2021-07-03T21:01:37+03:00
2021-07-03T21:01:37+03:00
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21:01, 03 июля 2021
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