Партия «Яблоко» не стала включать Олега Степанова и Алексея Миняйло в число кандидатов в депутаты ГД

Партия «Яблоко» не стала включать бывшего главу московского штаба* Алексея Навального Олега Степанова и фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло в число своих кандидатов в депутаты Госдумы по московским одномандатным избирательным округам. Как передает признанное СМИ-иноагентом интернет издание «Медуза», это следует из проекта списка кандидатов партии. В список кандидатов «Яблока» среди прочих попала правозащитница Марина Литвинович. Предвыборный съезд «Яблока» пока не голосовал за этот вариант списка.

* — организация признана экстремистской и ликвидирована