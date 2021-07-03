Суд в Москве назначил еще 15 суток ареста участнице Pussy Riot Веронике Никульшиной

Как рассказал ТАСС ее адвокат Дмитрий Захватов, суд признал Никульшину виновной в совершении административного правонарушения. Согласно материалам дела, Никульшина, якобы, пыталась сорвать одно из мероприятий, связанных с чемпионатом Европы по футболу. Подробности ТАСС не уточняет. Три дня назад Никульшина вышла из спецприемника, где отбывала 15-суточный арест по обвинению в неповиновении полиции.