Суд в Москве назначил еще 15 суток ареста участнице Pussy Riot Веронике Никульшиной

Как рассказал ТАСС ее адвокат Дмитрий Захватов, суд признал Никульшину виновной в совершении административного правонарушения. Согласно материалам дела, Никульшина, якобы, пыталась сорвать одно из мероприятий, связанных с чемпионатом Европы по футболу. Подробности ТАСС не уточняет. Три дня назад Никульшина вышла из спецприемника, где отбывала 15-суточный арест по обвинению в неповиновении полиции.
2021-07-03T21:03:00+03:00
2021-07-03T21:03:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 03 июля 2021
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