В Чечне с завтрашнего дня вводят обязательный масочный режим в общественном транспорте и в мечетях

Храмы должны быть заполнены наполовину. У прихожан будут спрашивать и документ, подтверждающий проведение вакцинации от коронавируса. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Рита Термулаева. По данным властей республики, число госпитализаций заболевших коронавирусом в Чечне за неделю выросло в 2,5 раза. Кроме того, по словам Рамзана Кадырова, наблюдается дефицит вакцин против коронавируса. Напомним, в феврале глава Чечни отменил в республике обязательное ношение масок в общественных местах.
2021-07-03T20:31:54+03:00
2021-07-03T20:31:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 03 июля 2021
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