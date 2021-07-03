В Чечне с завтрашнего дня вводят обязательный масочный режим в общественном транспорте и в мечетях

Храмы должны быть заполнены наполовину. У прихожан будут спрашивать и документ, подтверждающий проведение вакцинации от коронавируса. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Рита Термулаева. По данным властей республики, число госпитализаций заболевших коронавирусом в Чечне за неделю выросло в 2,5 раза. Кроме того, по словам Рамзана Кадырова, наблюдается дефицит вакцин против коронавируса. Напомним, в феврале глава Чечни отменил в республике обязательное ношение масок в общественных местах.