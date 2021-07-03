Пограничники Таджикистана впустили на территорию республики более 300 афганских военнослужащих

Те были вынуждены отступить поле боев с запрещенным в России движением «Талибан». Как передает агентство Ховар, переход границы был осуществлен между двумя погранзаставами. Движение Талибан активизирует свои боевые действия против правительственных сил в связи с выводом из страны американского контингента.