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20:02, 03 июля 2021

Пограничники Таджикистана впустили на территорию республики более 300 афганских военнослужащих

Те были вынуждены отступить поле боев с запрещенным в России движением «Талибан». Как передает агентство Ховар, переход границы был осуществлен между двумя погранзаставами. Движение Талибан активизирует свои боевые действия против правительственных сил в связи с выводом из страны американского контингента.


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