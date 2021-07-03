Дополнительные пункты вакцинации с 4 июля заработают в десяти популярных парках и двух музеях Подмосковья

Об этом сообщается в официальном инстаграме губернатора и правительства Московской области. Медики ждут всех желающих старше 18 лет в парках Балашихи, Ногинска, Химок, Одинцова, Клина, Коломны и Ленинского г. о., а также в музеях-заповедниках «Мелихово» и «Горки Ленинские». Заранее записываться на вакцинацию не надо, но при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
2021-07-03T20:01:09+03:00
2021-07-03T20:01:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 03 июля 2021
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