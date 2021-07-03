Дополнительные пункты вакцинации с 4 июля заработают в десяти популярных парках и двух музеях Подмосковья

Об этом сообщается в официальном инстаграме губернатора и правительства Московской области. Медики ждут всех желающих старше 18 лет в парках Балашихи, Ногинска, Химок, Одинцова, Клина, Коломны и Ленинского г. о., а также в музеях-заповедниках «Мелихово» и «Горки Ленинские». Заранее записываться на вакцинацию не надо, но при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.