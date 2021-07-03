В штате Массачусетс задержаны 11 вооруженных мужчин, которые отказались подчиниться властям

Как сообщил представитель полиции штата, девять человек взяты под стражу. По данным полиции, вооруженные люди заявили что являются членами группы, которая не признает американские законы. Группа следовала из штата Род-Айленд в штат Мэн. У них имелось боевое снаряжение военного образца. В полиции назвали произошедшее «опасным инцидентом». Местным жителям было рекомендовано не выходить из своих домов.