СК возбудил уголовные дела из-за посягательства на жизнь сотрудников силовых структур в ходе КТО в Кабардино-Балкарии

СК возбудил два уголовных дела по факту посягательства на жизнь сотрудников силовых структур в ходе контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства. По версии следствия, сегодня ночью силовики пытались установить местонахождение подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формирований в районе телевышки в Нальчике, а также в окрестностях селения Баксаненок. Там были обнаружены и блокированы две вооруженные группы, общей численностью пять человек. «На требование сдаться, по полицейским был открыт огонь, Ответным огнем нападавшие были застрелены. Пострадавших среди гражданского населения и силовиков нет.