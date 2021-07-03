СК возбудил уголовные дела из-за посягательства на жизнь сотрудников силовых структур в ходе КТО в Кабардино-Балкарии

СК возбудил два уголовных дела по факту посягательства на жизнь сотрудников силовых структур в ходе контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства. По версии следствия, сегодня ночью силовики пытались установить местонахождение подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формирований в районе телевышки в Нальчике, а также в окрестностях селения Баксаненок. Там были обнаружены и блокированы две вооруженные группы, общей численностью пять человек. «На требование сдаться, по полицейским был открыт огонь, Ответным огнем нападавшие были застрелены. Пострадавших среди гражданского населения и силовиков нет.
2021-07-03T19:34:20+03:00
2021-07-03T19:38:04+03:00
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19:34, 03 июля 2021
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