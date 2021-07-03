Первые 100 работодателей, которые выполнят требование о вакцинации 60% сотрудников, получат гранты

Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о вакцинации 60% сотрудников, получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного за предыдущие 12 месяцев. Об этом на своем сайте пишет мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, по его словам, заведения общепита, соблюдающие требования по использованию цифровых колов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период. Максимальная сумма компенсации — пять миллионов рублей. В мэрии рассчитывают, что часть выделенных денег предприятия выплатят сотрудникам в качестве поощрения за прохождение вакцинации. По данным Собянина, на сегодняшний день 2,7 миллиона москвичей сделали хотя бы первую прививку от коронавируса.