В ЮАР суд согласился рассмотреть просьбу бывшего президента страны не сажать его в тюрьму

Ранее Джейкоба Зуму признали виновным в неуважении к правосудию и приговорили к 15 месяцам лишения свободы. Сегодня у дома политика собрались его сторонники. Набедренные повязки, повязки на голову из меха леопарда, ожерелья из зубов хищников, копья, луки и щиты в руках — толпа мужчин в традиционных одеждах зулусов собралась сегодня возле поместья бывшего президента Южно-Африканской Республики Джейкоба Зумы. В образы не вписываются лишь маски на лицах некоторых мужчин – требование времени. Как поясняет местный телеканал И-эн-си-эй, это воины подразделений королевского дома зулусов. Они пришли, чтобы защитить Зуму от ареста, рассказал один из молодых людей, вооруженный боевым топором. Закон разрешает им иметь традиционное вооружение. Эти подразделения охраняют членов королевской семьи, а также участвуют в церемониальных мероприятиях. Между тем, в королевской семье зулусов уже заявили, что большинство собравшихся у поместья лишь выдают себя за членов королевского полка, воинам же никто приказа защищать Зуму не отдавал. Телеканал отмечает, что в ЮАР действуют жесткие меры по борьбе с третьей волной коронавируса и массовые мероприятия запрещены, тем не менее собравшихся никто не разгонял.

Зулусы — крупнейшая этническая группа в Южной Африке. Их король не имеет политической власти, однако является моральным авторитетом и символом своего народа.