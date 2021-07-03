Общее число привитых от коронавируса в Москве превысило 2,7 миллиона

Об этом в своем блоге пишет мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, ежедневно в городе вакцинируется 60-70 тысяч человек. Собянин также пообещал, что и первые 100 московских предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые вакцинируют 60% своих работников, получат гранты в размере 100% НДФЛ за предыдущие 12 месяцев.

Согласно опросу портала Суперджоб, почти половина работодателей не интересуется сделал ли соискатель прививку от коронавируса.

49 процентов руководителей опрошенных порталом не задают кандидату на вакансию подобных вопросов. Только треть участников исследования интересуются болел ли потенциальный сотрудник коронавирусом. При этом менеджеры объясняют свой интерес тем, что работнику предстоит контактировать с коллегами. В ряде отраслей этот вопрос оказался наиболее существенным для менеджмента. 62 процента руководителей предприятий логистической сферы, сказали, что непременно выясняют перенес ли сотрудник КОВИД-19. Более половины фирм, занимающихся продажами, тоже обращают внимание на статус человека. Менее всего этот вопрос занимает представителей фирм сферы информационных технологий – всего 23 процента и только 30 процентов работодателей из финансовых учреждений уделили этому внимание.

Всего в опросе приняли участие представители более тысячи компаний.