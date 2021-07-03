Депутат МГД Енгалычева призывает составить перечень побочных эффектов, связанных с прививкой

Депутат Мосгордумы от партии КПРФ Екатерина Енгалычева призывает исследовать случаи заражения после вакцинации от коронавируса, а также составить перечень побочных эффектов, связанных с прививкой. Об этом депутат сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я за надежную прививку с минимальными побочными явлениями. На сегодняшний день, к сожалению, мы видим, что клинические испытания идут, это третья фаза испытания этой вакцины. Сами разработчики нам говорят то одно, то другое, то третье. Буквально несколько месяцев назад нам центр Гамалеи говорил, что будет иммунитет чуть ли не пожизненный, когда они видят, что люди вакцинированные заболевают, после этого они начинают говорить: «Нет-нет, на полгода всего лишь». <...> Ее до конца не исследовали и не знают, как она действует, какие она дает побочные явления. Мне поступает огромное количество обращений от людей, которые сообщают о побочных явлениях. Люди заболевают после прививки ковидом. Ощущение складывается, что какая-то рекомендация всячески скрывать это. <...> Наоборот, соберите эту информацию, проанализируйте, что не так, доработайте эту вакцину, чтобы она действительно защищала от коронавируса и не давала таких побочных явлений», — сказала она.

Е.Енгалычева отметила, что не является противником вакцинации.

«Никогда ни в одном посте, ни в одном ролике я не говорила и не призывала никого не прививаться. Напротив, я сама вакцинирована всеми прививками, которые делались в Советском Союзе – надежные, проверенные, гарантированные, которые действительно нас защищали. Я никогда антипрививочником не была. <...> Я всегда говорю: «Если вы доверяете, идите и вакцинируйтесь». Я никого нигде никогда не пыталась отговаривать, напротив – «Идите!». Но те, кто сомневается, чьи права нарушаются, и их принуждают или заставляют, с этим я не согласна. В этом плане нас защищает и Конституция, и федеральный закон», — заключила депутат.

В России вновь зафиксирован максимальный суточный прирост умерших от коронавируса. Жертвами эпидемии, по данным властей, стали 697 человек. Согласно последним данным, за сутки в России выявлено 24 439 новый случаев заражения коронавирусом. В Москве суточный прирост инфицированных составил 7446 случаев, в Подмосковье – 2596, в Санкт-Петербург 1733.