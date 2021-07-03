Глава правящей в Польше с 2015 года партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский переизбран на этот пост

Глава правящей в Польше с 2015 года партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский переизбран на пост лидера этого политического объединения. Об этом стало известно по итогам съезда партии. 72-летний Ярослав Качиньский непрерывно руководит партией «Закон и справедливость» с января 2003 года.
2021-07-03T18:33:30+03:00
2021-07-03T18:33:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 03 июля 2021
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