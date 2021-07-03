Журналист Максим Шевченко возглавит список Российской партии социальной справедливости на выборах в Госдуму

Соответствующее решение было принято на предвыборном съезде партии. В общефедеральную часть списка войдут еще 10 человек, в том числе член СПЧ Иван Засурский, интернет-деятель Герман Клименко, правозащитник Олег Мельников. Партия представлена Максимом Шевченко в Заксобрании Владимирской области и, по закону может участвовать в думских выборах без сбора подписей.