Журналист Максим Шевченко возглавит список Российской партии социальной справедливости на выборах в Госдуму

Соответствующее решение было принято на предвыборном съезде партии. В общефедеральную часть списка войдут еще 10 человек, в том числе член СПЧ Иван Засурский, интернет-деятель Герман Клименко, правозащитник Олег Мельников. Партия представлена Максимом Шевченко в Заксобрании Владимирской области и, по закону может участвовать в думских выборах без сбора подписей.
2021-07-03T18:32:47+03:00
2021-07-03T18:32:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2865238-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:32, 03 июля 2021
Загрузка комментариев...