Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что общее число привитых в городе превысило 2,7 миллиона человек

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцинация набрала хорошие обороты, общее число привитых в городе превысило 2,7 миллиона человек. Ежедневно в городе вакцинируется 60-70 тысяч человек. Собянин также рассказал, что первые 100 московских предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые вакцинируют 60% работников, получат гранты в размере 100% НДФЛ за предыдущие 12 месяцев.

Между тем, депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева считает необходимой приостановку вакцинации до полного исследования препарата. По ее словам, от граждан поступает много обращений о неэффективности и побочных явлениях прививки. Об этом Екатерина Енгалычева рассказала «Эху Москвы». Екатерина Енгалычева добавила, что не является антирививочником и проходила все необходимые вакцинации в советское время, когда надежность препаратов была неоспоримой.