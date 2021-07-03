Z Архив новостей новости
5 3 6 192
18:32, 03 июля 2021

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что общее число привитых в городе превысило 2,7 миллиона человек

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцинация набрала хорошие обороты, общее число привитых в городе превысило 2,7 миллиона человек. Ежедневно в городе вакцинируется 60-70 тысяч человек. Собянин также рассказал, что первые 100 московских предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые вакцинируют 60% работников, получат гранты в размере 100% НДФЛ за предыдущие 12 месяцев.

Между тем, депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева считает необходимой приостановку вакцинации до полного исследования препарата. По ее словам, от граждан поступает много обращений о неэффективности и побочных явлениях прививки. Об этом Екатерина Енгалычева рассказала «Эху Москвы». Екатерина Енгалычева добавила, что не является антирививочником и проходила все необходимые вакцинации в советское время, когда надежность препаратов была неоспоримой.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Лавров: О праве, правах и правилах Наращивая санкции и прочие меры незаконного давления на суверенные правительства, Запад насаждает тоталитаризм в мировых делах, занимает имперскую, неоколониальную позицию по отношению к другим странам…

5 246 6 30702 28.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Украина и НАТО Собственными руками, используя таких же послов и министров иностранных дел, стимулировали на Украине майданы, довели страну до полной потери суверенитета и состояния полураспада, а теперь вспомнили про то, что у них есть некие правовые ограничения…

5 249 6 32114 27.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ценности они на восточном фланге, понимаете ли, защищают Хочется обратить внимание на абсолютную недопустимость проникновения нацистской идеологии в систему вооруженных сил любого государства. Тем более – Германии…

5 130 6 17400 01.07
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Обычно действующих подобным образом называют вымогателями Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус…

5 131 6 18732 29.06
Голосование
3481790
Как вы оцениваете действия Сергея Собянина в борьбе с пандемией?
5 77 6 12054 27.06
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Оруэлл на марше Сегодня в «украинской» зоне Чёрного моря стартуют самые крупные в истории этого региона учения НАТО Sea Breeze 2021...

5 60 6 9313 29.06
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

«Секс, наркотики и… дети» Что демонстрирует испанская индустрия, продвигая свою страну, этим сериалом? В элитной испанской школе, как и в семьях испанцев, любое проявление сексуальных девиаций — это норма…

5 51 6 8271 15:35
Блоги

Алла Шишкина, 2-кратная олимпийская чемпионка: Синхронисток «лишили медведей» В музыке затёрли слово Russia, а эскизы переработали, убрав с них медведя, который по мнению Комитета прочно ассоциируется с Россией…

5 43 6 7105 02.07
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Кипяток в державном чайнике Каковы там реальные итоги кремлевской «дипломатии» за последний 21 год? Что можно положить на стол «весомо, грубо, зримо». Водки стакан! И выпить в одиночестве. Занюхав Крымом…

5 217 6 39092 01.07
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Чей Крым? Одна из проблем во всех этих демонстрациях «свободного судоходства» в том, что если каждая страна будет этими принципами «баловаться», то это может реально открыть ящик Пандоры на всех морях…

5 284 6 60553 01.07
Блоги

Сергей Марков политолог

Итоги прямой линии Путина Путин признался, что привился «Спутником». То, что он не заявил об этом раньше, было ошибкой власти. Не ожидали, что население будет так сильно бояться прививаться…

5 143 6 31554 01.07
Блоги

«Срочно надо изгнать торгашей из нашего Театра» Народная артистка СССР Татьяна Доронина просит президента помочь сохранить МХАТ им. Горького…

5 148 6 32855 02.07
Блоги

+ Прямая линия с Владимиром Путиным Прямая линия с Владимиром Путиным «Решение о том, кто должен возглавить российское государство, в конечном итоге, всегда за гражданами России». «Они осуществляют это свое право выбора с помощью прямого тайного голосования, и только такой путь возможен», — сказал Путин»…

5 134 6 32641 30.06
8читать ;смотреть
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Реальной альтернативы вакцинации нет Не нужно придумывать обоснования того, почему от неё следует отказаться и чем её можно заменить…

5 99 6 25292 29.06
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Неудача сборной России на Евро-2020 закономерна И тогда, сколько денег ни вливай в строительство стадионов, сколько миллионов долларов ни плати тренерам сборной — мы так и будем испытывать чувство безнадеги и стыда…

5 23 6 5848 02.07
Новости

Президент Владимир Путин подписал указ, который запрещает ввоз под наименованием «шампанское» алкоголя из Шампани Теперь так может называться только шампанское, произведенное в России (которое, наоборот, не признается шампанским в Европе)...

5 30 6 8878

Популярное за неделю

Новости

Владимир Путин подписал закон, который разрешает называть «шампанским» только вино, произведенное в России Документ сегодня был опубликован на официальном интернет-портале правовых актов…

5 47 6 87322
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Компартия Китая врала насчет рынка с самого начала. Врала со скошенными глазами, как Сталин о троцкистско-бухаринских процессах, как Россия о Скрипалях. И конечно, эта находка — очередной аргумент в пользу теории лабораторной утечки…

5 65 6 110874 26.06
#слушать 47:56 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3481790
Как вы оцениваете действия Сергея Собянина в борьбе с пандемией?
5 77 6 11995 27.06
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Немцы о «Спутнике» Вот уже больше четырех месяцев длится процесс предварительной оценки российской вакцины для подачи заявления на допуск для использования в ЕС. Данных «Спутника» все еще недостаточно. Зато вакцин в Германии теперь хватает…

5 151 6 287144 30.06
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Спасибо Путину: экономически мы отстали навсегда Спасибо Путину: экономически мы отстали навсегда Чтобы выйти на докризисный уровень, экономика во втором квартале должна вырасти со скоростью 8,6% годовых, а чтобы выйти на уровень начала 2019 г. — должна поставить рекорд на уровне 18% годовых…

5 110 6 314954 26.06
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9171636
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4954352

Сегодня в эфире