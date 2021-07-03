Проект оборонного бюджета США не содержит новых санкций в отношении России в отличие от документов предыдущих лет

Этот вариант документа пока одобрил только один их подкомитетов Конгресса. Об этом со ссылкой на издание Политико сообщает РБК. В середине июля свое видение представит комитет по ассигнованиям в целом. Затем заключение по проекту даст комитет по вооруженным силам и только после этого, он будет вынесен на рассмотрение палаты. На каждом этапе в него могут быть внесены поправки. Впрочем, пока ужесточения политики в отношении России нет. Сохранился запрет на сотрудничество с Рособоронэкспортом, но эта компания давно находится под санкциями. Два предыдущих года документ предусматривал ограничения в отношении фирм, которые работали над реализацией проекта Северный поток-2. Оборонный бюджет на 2021 финансовый год был принят с опозданием, после того как парламент преодолел вето Президента Дональда Трампа.

Общий объем бюджета Пентагона, согласно проекту, составит 708 миллиардов долларов.