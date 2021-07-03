Председатель политкомитета «Гражданской платформы» Шайхутдинов вошел в федеральную часть списка партии на выборах в ГД

Председатель федерального политкомитета партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов вошел в федеральную часть списка партии на выборах в Госдуму. По словам Шайхутдинова, партия сознательно не включает медийных персон в список, чтобы сохранить ориентацию на профессиональную политическую работу.