Председатель политкомитета «Гражданской платформы» Шайхутдинов вошел в федеральную часть списка партии на выборах в ГД

Председатель федерального политкомитета партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов вошел в федеральную часть списка партии на выборах в Госдуму. По словам Шайхутдинова, партия сознательно не включает медийных персон в список, чтобы сохранить ориентацию на профессиональную политическую работу.
2021-07-03T18:09:41+03:00
2021-07-03T18:09:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:09, 03 июля 2021
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