Число пациентов с коронавирусом на ИВЛ в Москве достигло максимума с начала лета

По данным оперативного штаба, в московских больницах на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 734 пациента с коронавирусом. За последние сутки в Москве выявили свыше 7,4 тыс. новых случаев коронавируса, умерли 116 человек.

Между тем, власти Москвы озвучили меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за коронавирусных ограничений: заведениям обещают возместить расходы на коммунальные услуги, а первым компаниям, добившимся целевых показателей по вакцинации сотрудников, — вернуть часть налогов.

Рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по использованию цифровых кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период, говорится в блоге столичного мэра Сергея Собянина. Причем, как отмечается, власти рассчитывают, что часть этих денег выплатят сотрудникам, сделавшим прививку от коронавируса. Система кодов действует в Москве почти неделю – в заведения пускают только вакцинировавшихся, переболевших или с отрицательным ПЦР-тестом. Рестораны без веранд (на веранды правила не распространяются) жаловались на пустые зала и убытки. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева назвала предложение мэрии о грантах действенной и мотивирующей поддержкой для отрасли. Между тем, власти хотят поощрить организации, в которых полностью вакцинировалось 60% сотрудников – первой сотне компаний возместят выплаченный за год НДФЛ, но не более 5 миллионов рублей.

В Москве ежедневно вакцинируется более 60 тысяч человек. Власти надеятся, что уже на следующей неделе количество тех, кто получил хотя бы первую дозу, превысит 3 миллиона.