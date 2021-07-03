Сегодня в 22:00 сборная Украины сыграет в Риме в четвертьфинале ЧЕ по футболу с англичанами

Для украинцев это высшее футбольное достижение с 2006 года, когда они дошли до одной четвертой ЧМ. В предыдущем матче со Швецией мало кто ставил на украинцев, но они выиграли со счетом 2:1.

Напомним, и в матче со шведами в одной восьмой и на групповой стадии турнира многие в России активно болели именно за украинскую сборную, несмотря на существенное осложнение отношений с соседней страной.

Полузащитник украинской сборной Александр Зинченко отметил, что команде придётся постараться. Тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассчитывает на то, что украинские игроки выйдут и покажут свой характер.

Главный тренер английской команды Гарет Саутгейт высоко оценил способности украинских футболистов и их тренера: «Я думаю, нам нужно сосредоточиться на игре. Было бы большой ошибкой думать о чём-то другом, я думаю, что это было бы оскорблением и для Украины. Поэтому мы не будем принимать никаких отборных решений на основании желтых карточек. Я думаю, что Андрей Шевченко проделал фантастическую работу с украинской командой. Я знаю, что их критиковали на групповых этапах, но они показали все свои качества против Швеции. Мы знаем, что это игра, к которой мы должны будь хорошо подготовлены».

Между тем, ведущие британские букмекерские конторы считают минимальными шансы сборной Украины в сегодняшнем матче с Англией в четверть-финале ЧЕ по футболу. Они рассматривают сборную Англии по футболу как безоговорочного фаворита. Шансы украинцев на проход в следующий раунд турнира в основное время оцениваются примерно в 12% и букмекеры принимают ставки на этот исход с коэффициентом от 8 до 8,5. Ставки на победу англичан принимаются с коэффициентом 1,4.