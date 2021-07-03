Ведущие британские букмекерские конторы считают минимальными шансы сборной Украины в сегодняшнем матче с Англией в четверть-финале ЧЕ по футболу. Они рассматривают сборную Англии по футболу как безоговорочного фаворита. Шансы украинцев на проход в следующий раунд турнира в основное время оцениваются примерно в 12% и букмекеры принимают ставки на этот исход с коэффициентом от 8 до 8,5. Ставки на победу англичан принимаются с коэффициентом 1,4.