Палата представителей США не включила новые санкции против России в проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год

Как передает РБК, пока его одобрил только подкомитет по ассигнованиям на оборону. В проекте есть только запрет на сотрудничество с компанией «Рособоронэкспорт», но она уже давно находится под санкциями США. Санкции против России содержались в американском оборонном бюджете на 2020 и 2021 годы, они касались проекта «Северный поток-2». Эксперты допускают, что санкции против России могут включить в проект оборонного бюджета на следующих стадиях его подготовки.